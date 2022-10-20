Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ve ünlü oyuncu Pınar Deniz‘in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündeme damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz ay Melike Şahin konserinde ilk kez birlikte ve el ele görüntülenen çift aşklarını saklamaktan vazgeçmiş ve mutluluklarını herkesle paylaşmıştı.

Daha sonra birlikte tatile giden Deniz ve Yıldırım çiftinden “Çok kalp” notuyla aşk dolu paylaşımlar gelmiş ve fotoğraflar hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu. Aşklarına dolu dizgin devam eden ve sık sık birlikte görüntülenen ünlü çift geçtiğimiz akşam birlikte bir film galasına katıldı.

“Bana laf düşmez”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve yeni dizisi Sipahi’nin çekimlerine başlayan Kaan Yıldırım’a sevgilisi Pınar Deniz’in rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu’yla uyumu soruldu. Konuyla ilgili bana laf düşmez diyen Yıldırım ayrıca, “Pınar’la ikinci işleri, çok iyiler, çok seviliyorlar. Ben de Yargı’yı Pınar’la beraber izlemeye başladım. Zaten dizi çok iyi senaryo. Herkes çok iyi oynuyor, çok keyifli bir dizi. Pazar günleri beraber izliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir yolunu buluruz”

Ünlü çiftin yoğun çalışmasından dolayı aralarında özlem olup olmayacağı sorusuna ise Pınar Deniz “Biz görüşürüz, bir yolunu buluruz.” şeklinde cevapladı. Ayrıca birlikte mi yaşıyorsunuz sorusunu duyan ünlü çift röportajı bitirmek istedi.

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