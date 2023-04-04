Ekranların sevilen dizisi ‘Yargı’da Savcı Ilgaz karakterine hayat veren oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz gün sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte kameralara takıldı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen oyuncu, gülümseyerek poz objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle konuşarak trafikte kaldıklarını söyleyen Urgancıoğlu, “Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum” ifadelerini kullandı.