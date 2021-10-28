Kaan Urgancıoğlu TT oldu
Hayranları Kaan Urgancıoğlu‘na twitter üzerinden övgüler yağdırdı. Son zamanlarda yer aldığı Aşk 101 ve Yargı isimli yapımlarla adını duyuran ve hayran kitlesini genişleten ünlü oyuncu, trend topic listesine girdi.
Fotoğrafçı Muhsin Akgün‘ün, 6 saat önce paylaştığı Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in fotoğrafları fazlasıyla ilgi gördü ve beğenildi.
#PınarDeniz #KaanUrgancıoğlu— muhsinakgunofficial (@muhsinakgunofcl) October 28, 2021
İstanbul 2021
©Muhsin Akgün #muhsinakgün#muhsinakgünstüdyo pic.twitter.com/ifsP2bbgch
MUAZZAMSINIZ! #pınardeniz #KaanUrgancıoğlu pic.twitter.com/vcNULOm0Fe— I’şıl (@lighthearttr) October 28, 2021
tablo oluşunuzdan habersiz duruşunuz.#pınardeniz • #kaanurgancıoğlu pic.twitter.com/cziCR1BCbe— 𝐬𝐚𝐛𝐢𝐧𝐚 (@kirazlibirisi) October 28, 2021