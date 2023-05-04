Son olarak dijital platformda yayınlanan ‘Aaahh Belinda’ isimli yapımda rol alan Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Bebek’teki bir marketten çıkarken görüntülendi.

Ayaküstü muhabirlerin sohbet eden çiftten yakışıklı oyuncu, muhabirlerin kendisine yönelttiği “Evlilik düşünceniz var mı?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Biz teklifleri kafamızda çoktan tamamladık ya. İmzanın her zaman önemi var. O konuda bir problemimiz yok. İhtiyaç hasıl olursa olur. Kadir gibi konuştum ya”