Ünlü rock müzik solisti Kaan Tangöze, önceki gün kızı İlayda ve oğulları Hakan ve Volkan ile beraber Etiler’deki bir AVM’de alışverişe çıktı. Muhabirler tarafından görüntülendiklerini fark eden Hakan Tangöze, ne olduğunu anlamaya çalışırken babasının yanından uzaklaşmaya başladı. Olanlardan habersiz minik İlayda ise ağabeyine dönerek, “Abi nereye gidiyorsun. Yanıma gel” diye seslendi.

Küçük kardeşinin sözleri üzerine geri gelen Hakan, kardeşinin elini tutarak yürümeye devam etti. Bu esnada küçük Volkan, sürekli babasının arkasına saklandı. 49 yaşındaki ünlü rockçı ise gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplamamayı tercih etti.