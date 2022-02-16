“14 Şubat Sevgililer Günü”nü Tarabya’daki bir mekanda kutlayan Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftinin gecesi tatsız bitti. Polis çevirmesine takılan Tangöze, otomobilinin evraklarının eksik olması sebebiyle 350 TL’lik cezaya çarptırıldı
Şarkıcı Kaan Tangöze eşi ve şarkıcı Kıvılcım Ural çifti, kızları İlayda ile birlikte “14 Şubat Sevgililer Günü”nü kutladı.
Yemek sonrası aracı ile ayrılan ‘Duman’ grubunun solisti, mekana yakın bir bölgede trafik çevirmesine takıldı.
Alkolmetreyi üfleyen Tangöze’nin alkol almadığı, aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL’lik cezaya çarptırıldı.