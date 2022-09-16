2020 yılında nikah masasına oturan Yüzyüzeyken Konuşuruz solisti Kaan Boşnak ve Ceylan Torun, boşanma süreci devam ederken Torun’un şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Eşinin ‘Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm’ açıklaması üzerine Kaan Boşnak, mağdurun kendisi olduğunu öne sürmüştü.

Bu açıklamadan sonra Ceylan Torun yeni bir iddiada bulundu. Hamileyken bile dayak yediğini söyleyen Torun, “Evlendiğim günden beri şiddet ve aldatılma çarkında döndüm durdum. Dövüldüm, hamileyken bile dövüldüm, tehdit edildim, aşağılandım. Kaan, 25 günlük bebeğimle beni terk etti” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından gördüğü şiddete dair fotoğraflarını paylaşan Ceylan Torun’a bir destek de Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu organizatöründen geldi.

Organizatör Berkant Acil, “Erkeklerin kadınlara yaptığı her şey mübahtır ve yanına kâr kalır anlayışına karşı bir duruş olarak grubun konserlerini satmama ve organize etmeme kararı aldım” diyerek konserleri iptal etti.

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