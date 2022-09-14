Şarkıcı Kaan Boşnak 2020 yılında evlendiği Ceylan Torun ile boşanma aşamasına girmişti. Evliliklerinden bir çocuk dünyaya getiren festival ve etkinlik direktörü Ceylan Torun, geçtiğimiz günlerde eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Eşi Kaan Boşnak tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklayan Torun’un iddialarına Kaan Boşnak cevap verdi. Avukatı aracılığıyla ‘Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun Kaan Boşnak olduğu’ söylendi.

Avukat Ayşegül Mermer açıklamasında, “Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır. Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu çerçevede Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir. Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

İlginizi çekebilir: