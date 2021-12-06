Güney Koreli ünlü müzik grubu BTS‘in müziğe ara verdiği açıklandı. Grubun, 2019’dan sonra ilk kez uzun bir dinlenme sürecine gireceği duyuruldu.

Açıklama, ünlü grubunun müzik şirketi Big Hit Music tarafından şirketin Twitter hesabından yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar yazdı: “BTS’in, 2019’da ilk verdikleri aradan bu yana, ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA‘ ve ‘2021 Jingle Ball Turnesi’nin resmi etkinliklerini tamamladıktan sonra, ikinci bir resmi uzun süreli dinlenmeyi planladığını bildirmek isteriz. BTS, 2020 ve 2021 Covid-19 salgın sürecinde de aktif bir şekilde hayranlarıyla etkileşimlerini sürdürdü ve kendilerini en iyi küresel sanatçılar olarak pekiştirme konusunda mükemmel sonuçlar elde etti. Bu dinlenme dönemi, kendilerini yorulmadan faaliyetlerine adamış BTS üyelerine, yeniden ilham alma ve yaratıcı enerjiyle yeniden şarj olma şansı verecek. Ayrıca, çıkışlarından bu yana ilk kez Noel dönemini aileleriyle geçirecekler.”

Açıklamada ayrıca, grubun konser ve yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindeki yeni albümlerinin çıkışına odaklanacağını belirtildi. Korece ve İngilizce yapılan açıklama, “BTS için tezahürat yapmaya devam eden tüm hayranlara en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve onlar yeniden şarj olduktan sonra en iyi, en sağlıklı halleriyle geri dönecekler böylece hayranlarından gelen tüm sevgiye karşılık verebilecekler.” sözleriyle bitirildi.