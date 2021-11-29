Güney Koreli müzik grubu A.C.E geçtiğimiz günlerde İstanbul’da konser verdi. Kore Kültür Merkezi ve Kore Turizm Organizasyonu iş birliğinde Kore Kültür Merkezi’nin 10. Yılına özel düzenlenen konser, Tim Show Center’da gerçekleşti.

Konser öncesinde basına açıklamalar yapan grup üyeleri, pandemiden dolayı iki yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktıklarını söyledi. Ünlü grup, “Bugün enerjimizi fanlarımızla paylaşacağız. İki yıldır yurt dışına çıkamıyoruz aslında, iki yıl sonra ilk konserin Türkiye’de olması sevindirici. Etkinlik kapsamında geldik. Türkiye’ye gelmekten mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz yıl ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, İstanbul konserinde ‘Erik Dalı’ şarkısıyla dans etti. Grup üyeleri bu dansı, son dönemde büyük ses getiren ‘Squid Game’ dizisinin kostümüyle yaptı.

Grup üyeleri, konsere gelen seyircilerle ‘Squid Game’ dizisinde gördüğümüz oyunları da oynadı. Seyircilerle ‘Kırmızı ışık, yeşil ışık’ ve ‘Dalgona’ isimli oyunlar oynanırken, oyun oynayan seyircilere ödüller de verildi.