28 yaşındaki ünlü şarkıcı Justin Bieber, müzik kayıt ve yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital’e 200 milyon dolar karşılığında sattı. Yapılan anlaşma kapmasında Bieber’ın 31 Aralık 2021’den önce kaydettiği tüm şarkılarıyla, “Baby” ve “Sorry” gibi son yılların en çok dinlenen şarkıları da yer alıyor.

Hipgnosis Songs Capital şirketinin kurucusu Merck Mercuriadis, Bieber ile olan son anlaşmasıyla ilgili ise “Justin Bieber’ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer” şeklinde konuştu. Artık Justin Bieber‘ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital’a telif ücreti ödenecek.

Bieber’ın uzun süredir menajeri olan Scooter Braun ise “Justin bir katalog anlaşması yapmaya karar verdiğinde, bu muhteşem mirası korumak ve büyütmek için en iyi ortağın Merck Mercuriadis ve Hipgnosis olduğunu bulduk. 10 yılı aşkın bir süredir Justin Bieber, dünyanın en iyi şarkılarından bazılarıyla bizi eğlendirdi ve duygulandırdı. Onunla ve yıllar boyunca bu inanılmaz işlerin toplanmasına yardımcı olan herkesle gurur duyuyorum. Justin gerçekten de nesilde bir kez görülen bir sanatçı ve bu, anlaşmanın büyüklüğüyle gözler önüne seriliyor” şeklinde duygularını ifade etti.

Hipgnosis Songs Capital daha önce bir çok isimle de anlaşmalar yapmıştı. Timberlake’e yaklaşık 100 milyon dolar öderken, Shakira’ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı. Merck Mercuriadis bu konuyla ilgili “Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir” demişti.

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