Justin Bieber ve Balenciaga’nın, sergiledikleri bir dizi yeni basit ve sade görselle tanıttıkları ikinci kampanyası geldi.

Rahip ya da korkunç bir gece bekçisi, yoruma açık full görünüm siyah bir şekilde karşımıza çıkan Justin Bieber, kelimenin tam anlamıyla kaotik bir aurayla çevreleniyor.

Bieber, çekim için yere kadar uzanan, cübbe benzeri bir ceket, kare burunlu tıknaz çizmeler ve bir anahtar halkası tutan bir kordonla poz verirken hayranları, pop prensinin daha çok modaya uygun bir rahibe benzediğini yazdı: “Baba Bieb?”, “Bieber’ın Balenciaga’ya olan yeni görünümünü beğendiyseniz, sizi kiliseye davet edebilir miyim?”.