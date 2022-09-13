Yeni nesil aşklarda en çok takip edilen, ne giydikleri, ne içtikleri, nerelerde gezdikleri kısaca her şeyleri taklit edilen dünyanın en popüler çiftlerinden olan Justin Bieber ile Hailey Bieber’ın uyumlarını mercek altına aldık!

Uyumu nasıl yakaladıklarını ve bu çiftin nasıl bir araya geldiğini astrolojik açıdan çözmek için haritalarını uzunca incelemek gerekti. Tabi incelemeye başlayınca Karmik göstergelerle dolu olması şaşırtmadı! Genel analiz için söyleyebileceğim en belirgin nokta ise ilişkilerinde kesinlikle zıtlıktan gelen uyum var.

Justin’in haritası stelyumlarla dolu ve bu kavuşumlar yoğun olarak Balık ve Akrep burçlarında toplanmış. Yani bir su yoğunluğu ve dolayısıyla duygusal, ilişkide bağımlılığa yatkın ve partnersiz durmakta zorlanan bir yapısı var. Özellikle yükselen ile birlikte yoğun Akrep vurgusu şüpheci, kontrolcü ve manipüle etmeye yatkın biri olabileceğini de gösteriyor. İlişki de çok rahat idare edilebilen biri değil ama sanat yönü kuvvetli olması ve yaratıcı enerjisini akıtacak bir alan bulması onu rahatlatıyor.

Hailey de ise yoğun bir ateş vurgusu var. Justin’e nazaran daha dışadönük ve hareketli, seyahat etmeyi seven, deneyimlerle hayatı çözmeye çalışan bir yapıda. Haritasında Gad ile kavuşum yapan Juno’su geçmiş karmadan bağı olduğu ilişkileri hayatına tekrar alabileceğini gösteriyor. Hailey de her ne kadar Yay burcu olsa da iki burcun tam geçiş gününde doğduğundan, Justin de baskın olan Akrep enerjisine de kesinlikle yabancı değil!

Bu aşkı bir arada tutan en önemli gösterge ise Ay burcu uyumları. İkisi de Venüs tarafından yönetilen Ay burcuna sahipler. Bunca farklılıklara rağmen onları bir arada tutan estetik değerler, sanatsal uyum ve hayatın tadını çıkarma konusunda ikisinin de hevesli olması. Ayrıca Hailey’in Venüs’ü Terazi Justin’in de Ay burcu Terazi, bu uyum onları diplomasiyi bir şekilde yakalamayı önemsediklerini gösteriyor. Birbirlerinin zevklerine karşı anlayışlılar ve romantizm ikisi içinde çok önemli. Eğer Justin, Hailey’in ateşli ve dışadönük enerjisine bağımlılık geliştirip onu sıkmazsa bu ilişki için çok daha iyi olacaktır.

Pınar Kanbak

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