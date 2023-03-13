Justin Bieber, kendisi gibi çocuk yaşlarda şöhret olan şarkıcı Selena Gomez ile sekiz yıl süren ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Amerikalı model Hailey Baldwin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlüler dünyasının gözde çifti, 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Evliliklerinden üzerinden beş yıl geçen ikilinin ilişkisinde kriz yaşandığı öne sürüldü. Justin Bieber’ın son dönemde verdiği fotoğraflarda evlilik yüzüğünü takmaması, büyük aşkta kara bulutlar dolaştığı iddiasını güçlendirdi.

İddialar ardından ünlü çiftten sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir yanıt geldi.

“Seni seviyorum bebeğim”

Magazin dünyasında yankı uyandıran iddialar sonrası ikiliden mutluluk pozu geldi. Hailey Baldwin ve Justin Bieber, teknedeki sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bieber’ın “Seni seviyorum bebeğim” notunu eklediği fotoğrafa, Baldwin ise kalp emojisiyle yanıt verdi.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadaki gönderisiyle dikkat çeken ünlü çift, 6.6 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan romantik tekne pozları ile ayrılık iddialarını noktalamış oldu.

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