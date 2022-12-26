Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, müzik haklarını Blackstone destekli Hipgnosis Songs Capital’e 200 milyon dolar karşılığında satıyor. Son turnesinden kalan konserlerini Covid-19 pandemisi ve hastalığı Ramsay Hunt sendromu sebebiyle gelecek yıla erteleyen Bieber, şimdi de müzik haklarını satmak için görüşmeler içerisinde bulunuyor. Variety’nin haberine göre; 28 yaşındaki şarkıcı, bu gelişmenin ardından 15 yıllık müzikal kariyerinin bulunduğu haklarını satmak için görüşmelerde bulunuyor.

Aynı şirket, yılın başlarında Justin Timberlake’in şarkı katalog haklarını da 100 milyon doların üzerinde bir anlaşmayla satın aldı. Anlaşma imzalanırsa, Hipgnosis Songs Capital’in bugüne kadarki en büyük müzik hakları satın alması olacak.

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