Jurassic World serisinin üçüncü filmi Jurassic World: Hâkimiyet (Jurassic World: Dominion)’in ilk beş dakikası yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde filmin resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda, dinazorların insanlar var olmadığı, 65 milyon yıl öncesine ve dinazorların insanların içinde yaşadığı bir dünyaya bakış aktarılıyor.

Serinin ikinci filmi ‘Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom)’ın devam filmi olan ‘Jurassic World: Hâkimiyet (Jurassic World: Dominion)’ filmi, ikinci filmin sonunda tutuldukları yerden kurtulan dinozorların şehre yayılması sonrası gelişen olayları konu alıyor. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ve Sam Neill’in başrollerinde yer aldığı film 10 Haziran 2022’de sinemalarda gösterime girecek.

Jurassic World: Hâkimiyet (Jurassic World: Dominion)‘in ilk 5 dakikasını aşağıdan izleyebilirsiniz.