12 Nisan da çok önemli bir gökyüzü olayına şahitlik edeceğiz. En son 166 yıl önce Balık burcunda kavuşan Neptün ve Jüpiter tekrar bir araya geliyorlar! Hayallerinizi gerçekleştirmeye hazır mısınız?

Evet, gökyüzü durmuyor sürekli bir devinim halinde ama astroloji de kolektif gezegen kavuşumları çok çok önemlidir. Çünkü sistem kuruculardır ve yeni dönemleri başlatıp, farklı döngülere girmemize sebep olurlar. Özellikle bu kavuşum kendi yönetici olduğu burçlarda olduğundan çok daha fazla öneme sahip bir gökyüzü olayıdır. Etkisi çok uzun sürecek olan yeni bir döngü başlıyor. Öncelikle başlıklar neler onlardan kısaca bahsedelim:

Balık burcu zodyağın en son ve en naif burcudur. İçerisinde 12 burcun bilgisi vardır. Ama en çok din, romantizm, idealler, iyimserlik, bilinçaltı, adanmışlıklar ile ilgilidir. Bu kavuşum etkisiyle başlayacak olan yeni dönemde iyimserliğimiz artacak. Özellikle hayatın anlamını kaybettiği bu günlerde bu etki ilaç gibi gelecek. Bizden daha büyük bir gücün olduğunu daha fazla idrak edeceğimiz bir döngüye giriyoruz.

Özellikle fazlasıyla pesimist olan insanların biraz daha kaygılarının azaldığını gözlemleyebiliriz. Ülke haritamızın da tepesinde gerçekleşecek olan bu kavuşum sinema dünyasında veya oyuncularımız arasında uluslararası bir ödül de getirebilir! Ayrıca moda ve sanat alanında inanılmaz ilhama açık bir süreçte olacağımızdan çok farklı ve sürrealist eserlere ilgi artabilir.

Yalnız bu etkinin arasında sel, heyelan ve aşırı yağış gibi etkilerde görülme etkisi çok yüksektir. Jüpiter’in büyüteç etkisi umarım sadece güzel gelişmeleri büyütür. Ve en azından bu kaos döngüsünde bizleri manevi olarak rahatlatır.

12 Nisan ve civarı bol bol dua edip, meditasyon, imgeleme, nefes gibi çalışmalar yaparak bu güzel etkiyi verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Gerçekçiliğinizden ödün vermediğiniz, ayaklarınızın da yere sağlam bastığından emin olduğunuz bir süreç olsun!

Pınar Kanbak

İnstagram; pinarla_astroloji