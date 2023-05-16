16 Mayıs tarihinde Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak. Bolluk ve bereket gezegeni 12 yılda bir aynı burca geri dönüş yapar. Ve geçiş yaptığı burcun konularına uygun olarak önümüze yeni gündemler getirir. Büyütme enerjisine de sahip olduğundan radarına aldığı konuları sadece pozitif anlamda değil negatif anlamda da büyütür. O yüzden Jüpiter geçişleri sadece şanslı bir geçiş değil aynı zamanda dikkatli yönetilmesi gereken de bir enerjiyi içinde barındırır.

Jüpiter Boğa geçişi ile birlikte istikrar ve güven arayışımız artacak. Sahip olma dürtüsü ile hırsı ve inatçı enerjileri de beraberinde getirecek. Gayrimenkul, emlak sektörü, borsa, madenler, bankalar, para piyasaları, gıda sektörü bu geçişten nasibini fazlasıyla alacak. Gayrimenkul sektöründeki fiyat artışları yatırım yönünü kripto paralara kaydırıp, dijital para geçişini de hızlandıracak etkileri getirecek.

Bu geçiş ilk dönemler pozitif tarafını ne yazık ki fazla gösteremeyecek ama Sonbahar da çok daha pozitif enerjilerini de yeryüzüne taşıyacak.

Peki burçlara göre başlıklar nelermiş inceleyelim;

KOÇ; Maddi anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yeni gelir kapıları bu dönemde hayatınıza girebilir.

BOĞA; Şans sizden yana olacak! Hayatınızda karar aldığınız her alan için büyüme ve genişleme fırsatlarıyla karşılaşacaksınız.

İKİZLER; Size şifa verecek doktor ya da spiritüel koçunuz ile bu zaman diliminde tanışabilirsiniz. Yüklerinizden ve bağımlılıklarınızdan kurtulma şansı elde edeceksiniz.

YENGEÇ; Arkadaş çevreniz genişleyecek. Ve ortamların aranılan kişisi olarak popülerliğiniz oldukça artacak. Bu dönemde gelen sosyallik tekliflerini geri çevirmeyin!

ASLAN; Kariyerinizde verdiğiniz emeklerin karşılığını aldığınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Otorite figürlerinin dikkatini çekerek terfi alabilirsiniz.

BAŞAK; Bolca seyahat etme fırsatınız olacak. Yurtdışı bağlantılı işler de fayda göreceksiniz. Akademik hayatı düşünüyorsanız şimdi tam zamanı!

TERAZİ; Ortaklı gelirleriniz de artış söz konusu olabilir. Yatırımcı bulma konusunda şanslı olacaksınız. Borçlarınızı yapılandırmak içinde faydalı enerjiler söz konusu olacak.

AKREP; İlişkiler alanınızdan alacağınız etki ile evlilik kararı alabilirsiniz. Yeni bir ortaklık kurma konusunda da fırsatlarla karşılaşacaksınız.

YAY; Çalışma alanınızdan geçen Jüpiter hayatınıza bolca mesai ve yoğunluk getirecek. Ekip çalışmalarından fayda göreceğiniz bir süreçte olacaksınız.

OĞLAK; Şanslı bir geçiş sizler için. Aşk hayatınız oldukça hareketlenecek. Bolca eğlenme ve dinlenme fırsatı bulacaksınız. Bebek sahibi olmak içinde güzel enerjiler getirecek.

KOVA; Ev, arsa ve taşınmaz mülkler konusunda şanslı olacaksınız. İyi yatırım yapacağınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Emlak alım satımından fayda göreceksiniz.

BALIK; Anlaşma ve sözleşmeler için güzel etkiler söz konusu olacak. Kardeş ve kuzenlerle problemlerinizi çözebilir, bolca kısa seyahatler yapma şansı yakalayabileceksiniz.

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