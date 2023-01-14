Senaryosu yazıp aynı zamanda yöneten Richard Glatzer ve Wash Westmoreland’in ‘Still Alice’ isimli filmdeki oyunculuk performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını kazanan Julianne Moore, kariyerinin ilk yıllarında güzel görünmesi ile ilgili kendisine baskı yapıldığını itiraf etti.

The Times of London’a konuşan Moore, “Açıkçası yaptığımız işte biraz fizik ve çekicilik ön planda ama bunlar öznel kavramlar” dedi. Annesinin İskoçyalı olduğu bilinen 62 yaşındaki oyuncu, beyaz tenli ve kızıl saçlı olmak yerine, bazen bronzlaşmış bir sarışının olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Julianne Moore, “Saçlarımın rengi büyürken dışlanmama sebep oldu. Kızıl saçlılar dünya nüfusunun yüzde ikisini oluşturuyor. Hiç kimse, özellikle de çocuklar azınlık bir grupta gibi hissetmek istemez. Şimdi kızıl saçlarım ve çillerimle daha barışığım. Yine de bir parçam bronz tenli bir sarışın olmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yarım saat boyunca yanmadan güneşte kalamam” diyen başarılı aktris, “Aynı anneme benziyorum ve bana ‘güneşten uzak dur’ diyor. Çillerim olduğu için her zaman şapka takıp güneş kremi sürmek zorundayım. Bu, cildimi korumak açısından önemli. Ama insanlar bunu duymak istemiyor” şeklinde konuştu.

Moore, adını vermek istemediği biri tarafından kendisine “Daha güzel görünmeye çalışmalısın” gibi tavsiye verildiğini iddia etti. Bu sözlere “Yapabilir miyim bilmiyorum” şeklinde cevap verdiğini söyleyen ünlü isim, kim olduğu veya sektördeki konumu hakkında herhangi bir ipucu vermediği kişiden ‘film endüstrisinden biri’ diyerek bahsetti.