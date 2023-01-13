Julia Roberts, Dr. Henry Louis Gates Jr.’ın sunduğu ‘Finding Your Roots‘ (Köklerini Bulmak) isimli bir programa katılmasıyla beraber geçmişiyle ilgili bugüne kadar hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşti. Dr. Henry, oyuncuya; “Georgia’nın ilçe arşivlerini araştırırken, 1850’lerde bir ara Rhoda’nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis’in soyadını taşıyor. Ancak Willis, Rhoda’nın Julia’nın büyük büyükbabası John’u doğurmasından on yıldan fazla bir süre önce, 1864’te vefat etmiş” ifadesinde bulundu.

“Willis Roberts senin büyük büyükbaban olamaz”

Dr. Henry’nin ekibi tarafından yapılan araştırmalara göre, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediği ancak büyük büyükbabası John Pendleton Roberts’ın listelendiği görüldü. Dr. Henry, ünlü oyuncuya, “Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü” diye belirtti. Ardından ünlü oyuncu, öğrendiği bu bilgiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyip “Ama ben bir Roberts değil miyim?” ifadesini kullandı.

DNA testi yapıldı

Kökenler üzerinde araştırılmaya devam edilirken Roberts’ın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir detay bulunamadı. Daha sonrasında da büyük büyükbabalarının kim olduğuna dair net bir eşleşme görebilmek için oyuncudan ve bir kuzeninden örnekler alarak DNA’yı kontrol ettiler.

“Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk”

Son olarak Dr. Henry, “Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr.” diye belirtti. Dr. Henry’nin araştırma ekibi, Henry MacDonald Mitchell Jr.’ın evli ve dört çocuklu bir adam olduğunu açıklıyor. Ardından Henry’nin annesinin evinin de oyuncunun büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’tan dört ev uzakta olması verisiyle, ikilinin bu şekilde görüştükleri üzerine de bir tahmin ortaya koydular.

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