54 yaşındaki Amerikalı aktris Julia Roberts, geçtiğimiz gün Instagram’da ikizleri Hazel Patricia ve Phinnaeus “Finn” Walter’ın 17. yaş günlerini özel bir paylaşımla kutladı.

Roberts, ikizlerinin bebekten birlikte yattıkları bir fotoğrafı, doğum günü pastası ve kutlama emojileriyle “Hayatımın en tatlı 17 yılı” notuyla paylaştı. Kısa sürede 500 bin beğeniye ulaşan fotoğrafa ünlü oyuncunun kız kardeşi Emma Roberts, yeğenlerine olan sevgisini üç kalp emojisiyle gösterdi.

İkizlerin ebeveyni olan Julia Roberts ile görüntü yönetmeni eşi Danny Moder’ın, bir de 14 yaşındaki Henry Daniel Moder isimli oğulları var.