Julia Roberts 54 yaşında! Sizler için en iyi filmlerini derledik

Yılda 62 milyon dolar gibi rekor bir para kazanan ve Mona Lisa Smile filminden aldığı 25 milyon dolar ücretle sinema tarihinin en yüksek ücret alan kadın oyuncusu olan Julia Roberts’ın oynadığı en iyi filmleri sizler için derledik.

Pretty Woman (Özel Bir Kadın)

Julia Roberts ve Richard Gere’nin başrollerini paylaştığı romantik komedi tarzındaki film, modern külkedisi masalı olarak biliniyor, defalarca sıkılmadan izlenebilecek keyifli bir film.

My Best Friend’s Wedding (En İyi Arkadaşım Evleniyor)

Julia Roberts’ın en yakın arkadaşına aşık olan ve arkadaşının düğününe engel olmaya çalışan bir genç kız olarak rol aldığı film, güzel oyuncunun göz kamaştırdığı romantik komedilerden biri.

Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz)

Julia Roberts ve Hugh Grant ile başrolü paylaştığı Notting Hill filmi, bir kitapçı ile dünyada adı duyulmuş varlıklı bir aktristin aşkını anlatıyor.

Erin Brockovich (Tatlı Bela)

Bir petrol şirketinin kanunsuz işlerini ortaya çıkarmaya çalışan Erin Brockovich isimli bir kadının gerçek hayat hikayesini konu alan bu film, Julia Roberts’a Oscar heyecanını da yaşattı.

Closer (Daha Yaklaş)

Kadrosuyla göz dolduran bu drama filmi, iki çiftin daha sonra birbirlerinin eşleriyle yakınlaşmalarıyla beraber karmaşıklaşan ilişkilerini konu alıyor. Kadroda Julia Roberts’la beraber Jude Law, Clive Owen, Natalie Portman gibi başarılı oyuncular da yer almakta.