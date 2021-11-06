Josie Canseco sütyensiz ve transparan elbisesiyle görüntülendi

Doğum gününü kutlamak için eski beyzbol yıldızı olan babası Jose Canseco ile Hollywood’da bir gece kulübüne giden Josie Canseco, giydiği kıyafet ile gündem oldu. 25’inci yaş gününde sütyensiz transparan bir elbise giymeyi tercih eden ünlü model, kameralara ilginç görüntüler verdi.

Göğüs uçlarını kapatmayan bluzuyla objektiflere yakalanan Josie Canseco, fotoğrafının çekilmesine aldırış etmeden babasıyla beraber yürümeye devam etti. Playboy için poz vermiş olan güzel model kendisine giyim tarzı ile ilgili sorulan bir soruyu, “Cesur bir kadınım. Kendimi nasıl iyi hissedersem o şekilde giyiniyorum. Giyim tarzım hakkında yapılan eleştirileri kafama takmıyorum” şeklinde yanıtladı.