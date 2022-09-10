Joker karakterinin gerçek adı ortaya çıktı. Flashpoint Beyond adlı DC Comics serisinin beşinci sayısı, yıllardır tartışılan bir konuya açıklık getirdi.

DC’nin bütün tanrısal kötülerine, evren yok eden kudretli varlıklarına ve süper güçlere sahip kahramanlarına rağmen en çok merak edilen şeylerden birisi Joker karakterinin aslında kim olduğu sorusuydu.

Alan Moore’un ünlü suç palyaçosunun geçmişini aydınlattığı Batman: The Killing Joke bu soruların cevabını kötü geçen tek bir gün ile vermiş olsa da hâlâ cevap vermediği bir soru kalmıştı. O da Joker’ın gerçek isminin ne olduğuydu.

Sinema filmlerinde farklı isimler vardı

Uzun yıllar boyunca ekran ve perde uyarlamalarında suç dehası palyaçonun gerçek ismine dair spekülasyonlar yapılmıştı. 1989 yapımı Batman filminde Joker’ın ismi Jack Napier olarak geçerken halihazırda Lady Gaga’nın yer aldığı ve ikinci film hazırlıklarına devam eden Joker filminde ise karakterin ismi Arthur Fleck olarak anılıyordu. Bütün bunlara rağmen DC çizgi roman devamlılığı içinde karakterin ismi hiçbir zaman geçmemişti.

Evrenin kurallarını baştan yazan 2011 çıkışlı Flashpoint serisinin devamı olan Flashpoint Beyond, Bruce Wayne’in babası Thomas Wayne’in Batman olduğu bir evreni konu alıyor. Bu evrenin Joker’ı ise Bruce Wayne’in annesi Martha Wayne. Thomas, Martha’yı Arkham akıl hastanesinde ziyaret etmeye gittiği sırada Martha, Psycho-Pirate isimli çoklu evrenler hakkında fazlaca bilgiye sahip bir kötü ile konuştuğunu söylüyor. DC ana zaman dilimi hakkında bildiği her şeyi öğrendiğini söyleyen Martha bu evrenin Joker’ının da ismini öğrendiğini aktarıyor: Jack Oswald White.

Joker’ın DC evreni içinde bir isme sahip olması ise hayranlar arasında ilgiyle karşılandı.

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