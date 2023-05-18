Johnny Depp’in yeni filmi Jeanne du Barry dünya prömiyerini 76. Cannes Film Festivali’nde yaptı. Gösterimin ardından 7 dakika ayakta alkışlanan filmin ardından ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı.

Kendi kuşağının en tanınmış ve başarılı aktörlerinden biri olan Johnny Depp’in adı son zamanlarda eski eşi aktör Amber Heard ile yaşadığı çekişmeli hukuk mücadelesi nedeniyle tartışmalara karışmıştı. Heard’e karşı açtığı ve büyük yankı uyandıran hakaret davasını kazanmasından bu yana ekrandaki ilk rolünde Depp, Maïwenn’in yazıp yönettiği Fransızca dönem draması Jeanne du Barry’de rol alıyor.