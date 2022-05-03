Boşanmış olmalarına rağmen birbirilerinin itibarlarını zedeleyen çiftin hukuk savaşı devam ediyor. Amber Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı köşe yazısında Johnny Depp’i “kadın döven” olarak tanımlaması üzerine Depp de kaybettiği itibarını yeniden kazanmak için eski eşine dava açtı.

Son olarak duruşmada Depp’in avukatı altıncı Karayip Korsanları filmi için aktörün, 22,5 milyon dolar kazanmaya hazır olduğunu açıkladı, ancak Heard’ün iddialarından sonra projenin iptal edildiğini belirtti.

Aktörün menajeri Jack Whigham, pazartesi günü Depp’in eski eşi Amber Heard aleyhindeki karalama davasında ifade verdi ve mahkemeye aktrisin 2018 tarihli yazısının Depp’in kariyeri için felaket olduğunu söyledi. Whigham, Heard’ün Aralık 2018’de Washington Post’ta yayınlanan yazısının oldukça şoke edici olduğunu, çünkü cinsel istismar iddiasını ilk kez duyduğunu kaydetti.

En az 22,5 milyon dolarlık kayıp

Whigham, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ona bir stüdyo filmi almak imkansızdı.”

Whigham’ın ifadesi sırasında mahkemede, Depp’in diğer filmlerden ne kadar kazandığı da ortaya çıktı. Depp, rapçi Biggie Smalls ve Tupac Shakur’un ölümleriyle ilgili soruşturmaları konu alan 2018 filmi City of Lies için 8 milyon dolar kazandı. 2017 yapımı Doğu Ekspresi’nde Cinayet için 10 milyon dolar, 2018’de vizyona giren ve Depp’in Gellert Grindelwald olarak başrolde oynadığı Harry Potter filmlerinin devamı olan Fantastik Canavarlar 2 için ise 13,5 milyon dolar aldığı belirtildi.

Whigham mahkemeye verdiği demeçte, Depp’in 2020’de çıkan Minamata için ise 3 milyon dolar kazandığını belirtti.

Çapraz sorgulama sırasında, Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft ise Depp ve Disney arasında altıncı filme yönelik herhangi bir anlaşma olmadığını zaten iki tarafın sözleşmesinin bitmiş olduğunu iddia etti:

“Neden bir kâğıt parçası bile olmadığının, Bay Depp’in altıncı defa Jack Sparrow olarak yer alacağını düşündüren hiçbir şeyin olmadığının bir açıklaması var mı?”

Whigham ise şu şekilde yanıtladı: “Herhangi bir sözleşme olmadan birçok proje üzerinde çalışırdık, bunlar sözlü bir anlaşma ile olurdu.”

İtibarı zedelendi, iş bulamadı

Yıllardır Hollywood’da çalışan avukat Richard Marks, jüriye Heard’ün makalesinin Depp’in kariyeri üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmesini şu şekilde sundu: “Bay Depp’e zarar verdi, iptal durumu yarattı, Hollywood endüstrisindeki itibarına ve iş bulma kabiliyetine zarar verdi.”

Marks, stüdyoların kendilerini olumsuz etkileyen bir oyuncuyu işe almak istemeyeceklerini, markayı aşağı çekebilecek bir isim için para ödemek istenmeyeceğini belirtti.

Pazartesi günkü duruşmanın ilerleyen saatlerinde mahkeme, Heard’ün makalesini analiz ederek değerlendiren fikri mülkiyet analisti Douglas Bania’yı dinledi. Bania, Heard’ün 2016’daki aile içi şiddet iddialarından önce Depp için en popüler Google arama sonuçlarının kariyeri ve karakterleriyle ilgili olduğunu, ancak 2016’dan sonra bu sonuçların çoğunluğunun olumsuza döndüğünü ve 2018’de yayınlanan makaleden sonra ise iddialarla beraber, Depp’in içki ve uyuşturucu kullanımına da odaklanan sonuçların öne çıktığını söyledi.

Bania ayrıca, tanınmış kişilerin ve ünlülerin ne kadar popüler olduğunu değerlendirmek için kullanılan Q Skor’a da baktı. Bania’ya göre, Heard iddialarını dile getirdikten sonra Depp’in pozitif Q puanı 35’ten 29’a düştü. Negatif Q puanı 11’den 15’e çıktı, bu da daha fazla insanın ondan hoşlanmadığı anlamına geliyor.

Kendini öldürmek istemiş

Mahkemede ayrıca Heard’ün eski eski hemşiresi Erin Falati’nin ifadesi de dinlendi. Mahkemeye oyuncunun zihinsel huzursuzluğu hakkında fikir veren metinler ve hemşirelik notları gösterildi. Mart 2015’te, Heard Avustralya’daki olaydan döndükten sonra Falati, Heard’ün kız kardeşine şunları yazdı: “Şükürler olsun ki bitkin düşmüş. Çatı katına gelmemi mi istiyorsun yoksa güvende ve derin bir uykuda mı?”

Whitney ise şu şekilde yanıtlıyor: “Güvenli mi? Hayır değil, kendini öldürmek istediğini söyleyip durdu.”

O yılın Kasım ayındaki hemşirelik notlarında Falati, Heard’ün birkaç öfke patlaması ile artan kaygı yaşadığını yazdı.

Gösteri dünyası ikiye bölündü

Depp ve Heard davası devam ederken hayranlar ve gösteri dünyasının ünlü isimleri de tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Son olarak ünlü oyuncu Drew Barrymore, Amerika’nın en çok konuşulan davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aktris, talk show’unda iki eski sevgili arasındaki karalama davası hakkında konuştuktan sonra hayranlarından sert tepkiler aldı.

Ünlü oyuncu Drew Barrymore kendi programında dünya basınının gündemine oturan davayı yorumladı. Barrymore, davada ortaya atılan iddialar karşısında şok olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çılgınlık ve hatta delilik… Bunların iki kişinin gerçek hayatı olduğunu biliyorum ve hayatınızın kamuya açık hale getirilmesinin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bütün duyguları anlıyorum ama aslında kimsenin bilmesi gerekmeyen bilgileri sunuyorlar. Bu çılgınca!”

Ancak pek çok hayran Barrymore’un yaptığı yorumlardan memnun kalmadı ve dilinin saldırgan olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Gelen yoğun eleştirilerden sonra Barrymore da devam eden böylesine hassas bir davada yorum yapmasının bazı kesimleri incitebildiğini söyleyerek özür diledi: “Johnny Depp ve Amber Heard’ü hafife alarak insanları gücendirdiğim dikkatimi çekti ve bunun için derinden özür dilemek ve sesini duyuran herkese teşekkür etmek istiyorum, çünkü bu benim için öğretici bir an olabilir.”

Depp hayranlarından imza kampanyası

Aktörün destekçileri, film yapımcıları DC ve Warner Bros’a, Heard’ün önümüzdeki Mart ayında vizyona girecek olan devam filmi Aquaman 2’den çıkarılması için yalvarıyorlar.

Eleştirmenler, Depp’in Karayip Korsanları’nın altıncı bölümündeki Kaptan Jack Sparrow rolünden Disney tarafından düşürüldüğünde yaşadığı kaderin aynısını Haerd’ün yaşaması gerektiğine inanıyor.

Bir hayran, “Amber rol alıyorsa Aquaman 2 filmini izlemeyeceğim” diye tweet attı. Bir diğeri, “Amber Heard’ün Aquaman 2’deki ekran süresinin 10 dakikaya indirilmesi umurumda değil. 0’a indirilene kadar izlemeyeceğim” diye yazdı.