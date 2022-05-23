Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki karalama davasında Fransız oyuncu Eva Green’in Depp’e destek olmasının ardından yeni bir destek konuşması da müzisyen Courtney Love’dan geldi. Courtney Love, Johnny Depp’in yardımseverliğini vurgulayarak “Johnny benim hayatımı kurtardı” diye ekledi.

Courtney Love’dan destek videosu

Johnny Depp ve Amber Heard’ün karşılıklı açtıkları 50 milyon dolarlık karalama davasını hala gündemden düşmüyor. Amber Heard’ün kavga sonrası olduğu söylenen yüzünde morluk olan fotoğrafların sahte olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Fransız oyuncu Eva Green’den Depp’e destek geldi.

Eva Green’in desteğinin ardından 1994 yılında hayatını kaybeden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love da Johnny Depp’i savunan bir video paylaştı.

“Hayatımı kurtardı”

Courtney Love, Depp’in 1995’te kendisinin hayatını kurtardığını söyledi. Herkesin önünde yargıda bulunmak istemediğini ancak Johnny Depp’in 1995 yılında kendisine aşırı doz aldığı zaman kalp masajı yaptığını anlattı.

Courtney Love, Johnny Depp hakkında konuşurken “Johnny, ben kafayı sıyırmışken ve Frances tüm bu sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte acı çekerken, ona destek oldu. 13. doğum gününde bana hiç göstermediği dört sayfalık bir mektup yazdı. Beni gerçekten tanımıyordu bile” dedi.

Courtney Love, Depp’in ayrıca zaman zaman kızına yardımcı olduğunu anlattı.

İşte Courtney Love’ın Johnny Depp’i savunduğu o video…