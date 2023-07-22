Adı gündemden bir türlü düşmeyen ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, bir başka sansasyonel haber ile gündeme geldi. Basında yer alan iddialara göre, otel odasında, bilinmeyen bir nedenle bayılmasının ardından ünlü yıldıza müdahale etmesi için doktor çağrıldı. Bu nedenle Hollywood Vampires, konsere çıkamadı.

Gruba yakın bir kaynak, “Her şey ayarlandı, sahne kuruldu, sahne arkası ekibi konser için hazırdı. Özellikle grup üyeleri için öğleden sonraki ses kurulumunu yaptıklarından kimse bir sorun olabileceğini düşünmedi.” dedi.

Ancak sonradan Depp’in durumu kötüleşince tıbbi yardım çağrıldı. Bu ani duyuru karşısında şaşıran hayranlar, endişelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazıları bunun teknik bir sorun olup olmadığını merak ederken, diğerleri grup üyelerinin iyi olup olmadığından endişe duyuyordu.

Hatta öyle ki, iddialar büyüdü ve sosyal medyada Depp’in otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylentilerine bile yol açtı. Bununla birlikte Hollywood Vampires yoluna devam etmeye hazır. 23 Temmuz’da Almanya’daki son konserleriyle Avrupa’daki turlarına devam edecekler ve iptal edilen konserlerini de telafi edecekler.