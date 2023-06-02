Dünyaca ünlü aktör ve müzisyen Johnny Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika’daki üç konserini ertelediklerini açıkladı.

Grup üyelerinin 10 Haziran’da İstanbul’da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi. Depp’ten ve organizasyon şirketinden gelen açıklamada “Turnenin Avrupa ayağı ve İstanbul konseri yapılacak” denildi.

NTV’de yer alan habere göre; Hollywood Vampires’dan bugün dikkat çekici bir haber daha geldi. Grup üyeleri, İstanbul konserlerinin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı. Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry’den oluşan Hollywood Vampires grubu, bu haberi bir video mesajla duyurdu.