Boşanma süreci boyunca yer alacağı birçok projesi iptal olan Johnny Depp, Fransız yapımı ‘Jeanne Du Barry’ isimli proje ile izleyici karşısına çıktı. Cannes Film Festivali’ne katılmanın çok güzel bir his olduğundan bahseden ünlü aktör, “Daha önce birçok kez farklı filmlerle yer almıştım. Gerçekten çok güzel bir his. Tabii oldukça savunmasız hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Davanın karara bağlanmasının ardından oyunculuğu bırakacağı söyleyen Depp, “İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama geri dönmek mi? Geri dönmek için önce gitmek gerekiyor. Ben hiçbir yere gitmedim” açıklamasını yaptı.

Son olarak Amber Heard ile aralarında yaşanan olayların ve boşanma sürecinin prestijini olumsuz etkilediğini belirten 60 yaşındaki oyuncu, “İnsan hayatında birçok kez dibi görebilir” dedi.