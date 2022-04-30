İki yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve tarafların birbirine tazminat davası açtığı Johnny Depp-Amber Heard davasında her gün yeni bir açıklama ve yeni bir gelişme yaşanıyor…

Dün mahkemede Johnny Depp’in eski koruması Malcolm Connolly ifade verdi. Çiftin ilişki hakkında konuşan ve Avustralya’da gerçekleşen bir kavga ile ilgili gördüklerini anlatan Connolly, çiftin ilişkinin başında çok mutlu ve çifte kumrular gibi olduğunu söyledi.

“Görsem hatırlardım!”

Zoom üzerinden toplantıya katılan Connolly, Depp ile Heard arasında 2015’te Avustralya’daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu. Heard, tartışma sırasında Depp’in penisini çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly’nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

Connolly, “Eğer Bay Depp’in penisini görsem hatırlardım” dedi. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu. Depp yüzünü kapatarak gülerken Heard’ün ise kaskatı kesildiği kayıtlara geçti.