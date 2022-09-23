Uzun bir süre boşanma davalarıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard ikilisinden yakışıklı oyuncu, davasını kazandıktan sonra yeni proje teklifleri almaya başlayarak oyunculuk kariyerine hızlı bir dönüş yaptı. Özel hayatıyla ilgili yeni bir sayfa açan Depp, bir dönem kendi hukuk ekibinde çalışan Joele Rich’e gönlünü kaptırdı. İki çocuk annesi olan Rich’in boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan 37 yaşındaki avukatın, Amerikalı aktörün eski eşi Amber Heard ile yüzleştiği itira davasının duruşması esnasında da bir an olsun bile yanından ayrılmadığı öğrenildi. Londra’daki bir hukuk şirketinde çalışan Rich, olaylı geçen duruşmalarda Johnny Depp’in hukuk ekibinde görev almıyordu.