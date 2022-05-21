Bir süredir devam eden ünlü oyuncular Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava sürecinde sular durulacak gibi görünmüyor!

Depp’in 30 yıl boyunca menajerliğini yapan Tracey Jacobs, mahkemede verdiği ifadesinde son dönemlerde oyuncuyla çalışırken epeyce zorluk çektiğini ve Depp’in London Fields filminde Amber Heard’ün çıplak sahnelerinin yer aldığı versiyonunu durdurmaya çalıştığını dile getirdi.

Depp’in setlere hep geç geldiğini ve öfke sorunları olduğunu dile getiren Jacobs, Depp’in Amber Heard’ün çıplak sahnelerine yönelik öfkeli mesajlarını mahkemeye sundu.

Depp’in menajerine maillerde, “Amber’ın sözleşmesinde çıplaklık olmayacağı yazıyor. Kahrolası menajerleri zayıf ve sönük” ve “filmi durdurmazlarsa onlara dava açacağım, bu insanların sektörde hiçbir önemi yok, istediğim an onları bitirebileceğimi kafalarına sokmak lazım” sözleri yer alıyordu.

Amber Heard mahkemede daha önce verdiği ifade de aynı filmde yer alan cinsel içerikli sahnesi nedeni ile aktörün kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

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