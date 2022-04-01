ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith’in komedyen Chris Rock’a attığı tokatla gündemde.

Katıldığı bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili yorum yapan ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, Smith’in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Seyirciler için “Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan” ifadesini kullanan 60 yaşındaki komedyen, “Smith’in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak” dedi.

Oyuncu, “Eğer oturduğunuz yerden bağırmak, bir şeyi onaylamadığınızı göstermek veya Twitter’dan bir şey demek istiyorsanız, sırf birileri bir şey dedi diye sahneye çıkıp birinin yüzünü tokatlamaya hakkınız yok” diye konuşmasını sürdürdü.

“Bencilce bir andı”

“Onun için en iyisini diliyorum” diyen Carrey, Smith’e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Ama o an yaşanan olayın “Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü” kabul etti.

“Çoğu insan oraya ulaşmak için çok çaba gösterdi” diyen oyuncu, Smith’in yaptığı hareketin herkesin başarısını geri planda bıraktığını söyleyerek “Bencilce bir andı” ifadesini kullandı.