Geçtiğimiz sene düşük yaptığını açıkladıktan bir süre sonra yeniden anne olmaya hazırlandığını belirten Jessie J, müjdeli haberi verdi. Anne olduğunu açıklayan ünlü isim, doğuma girmeden beş dakika öncesinde hastane odasında dans ederken çekilen videosunu takipçileriyle paylaştı.

Bir oğlu olan Jessie J, normal doğum yapmak istemiş, ancak sezeryan doğum yapmak zorunda kalmış. Hamilelik sürecini anlatan dünyaca ünlü şarkıcı, “Normal doğum için 9 ay hazırlık yaptım. Sıkı yemek, epi-no, yoga, yüzme, hipnodoğum yöntemleri… Tens makinem, doğum tarağım vardı. İdeal olarak ilaçsız bir havuz doğumu istedim ama bu benim disiplinli ve odaklanmış kalma planımdı. Tamamen farklı bir yöne gidebileceğini ve büyük olasılıkla gideceğini çok iyi biliyordum. İnsanlar bana, ‘Peki doğum planın nedir?’ diye sorduğunda, ‘Oğlumun gelmesi için en güvenli yola teslim olmaya açığım’ dedim” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki şarkıcı, sözlerini “40 haftadan birkaç gün sonra bir taramam yapıldı, tamamen yanlış yoldaydı ve ortalamadan biraz daha tıknaz ve uzun olduğu için sıkışıp, kaldı. Onu iki ay çevirmeye çalışmak için her şeyi yaptım. En güvenli doğum için planlı bir sezaryen önerildi. Bu video ameliyattan 5 dakika önce çekildi. Bir gece önce aktif doğuma girdim ve tüm hisleri hissettim ama çoğunlukla oğlumuzla tanışmamız için heyecanlandım. Sanırım bunu paylaşıyorum çünkü pek çok insan, ‘İstediğin doğumu kaçırmış gibi hissediyor musun?’ dedi. Bir doğum yaptım ve istediğim her şey buydu. Sonunda onu kucağıma aldım, önemli olan bu” diyerek noktaladı.