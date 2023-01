Ünlü oyuncu Jessica May ve fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara, önceki akşam Kuruçeşme’deydi. Bir mekandan çıkarken kameralara takılan ikiliden May, “Rize’den ayağımızın tozuyla yeni geldik. Bol bol mıhlama yedim. Artık ben de yapabiliyorum ama rekoru henüz kıramadım. Günde on tane yiyordum. Bu sefer geçemedim” şeklinde konuştu.

‘Yeni Gelin‘ dizisiyle Türkiye’de adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve geçtiğimiz sene Türk vatandaşlığını alan güzel oyuncu, “Vatandaşlığı geçen sene aldım. Mart ayında bir seneyi dolduracağım. Nereye gidersem kimlik gösteriyorum. Kütük olarak Rize-Çayeli yazıyor. ‘Kütük’, ağacı kesiyorsun ya, o diye biliyordum. Ayırt edemiyordum ama artık edebiliyorum” dedi.

Yeni projeleri ile ilgili de konuşan 29 yaşındaki başarılı isim, “İtalyanca yeni bir projede oynadım. Birkaç dilde farklı projelerde yer aldım. Olursa bir de bu dilde oynayacağım ama her proje farklı bir tecrübe ve deneyimliyorum” ifadelerini kullandı.