Jessica May ve Tuğba Melis Türk, uzun süre denizde kalarak bol bol sohbet etti. Sonrasında denizden birlikte çıkan oyuncular, localarına geçerek fit görüntüleriyle göz doldurdu.

Akşam saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ikilden May, “Yarın eşim Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümümüz hem bayram tatilini Kıbrıs’ta geçirmek istedik hem de yıldönümümüzü burada kutlamak istedik” şeklinde konuştu.

Kara’dan herhangi bir sürpriz beklemediğini ancak sürpriz yapma konusunda eşinin çok başarılı olduğunu ifade eden Jessica May, “Ben hayatta yapamam, beceremiyorum, özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır” ifadelerini kullandı.

Brezilya gibi sahilleri ile tanınan bir ülkede doğmasına rağmen yüzmeyi bilmemesinin nedenini sorulan 29 yaşındaki oyuncu, “Çünkü ilk defa 17 yaşımda deniz gördüm. Brezilya’da okyanus var ve çok dalgalı, genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye’de çıkarıyorum. Türkiye’nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum” yanıtını verdi.