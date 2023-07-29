Ünlü oyuncu Jessica May‘i Etiler’de yer alan bir AVM’de objektiflere takıldı. Elindeki Türk tarihi ile ilgili kitaplarla görüntülenen May, “Bu ülkenin tarihini hep merak etmişimdir. Zaten elimden geldiğince araştırıyordum ama şimdi daha detaylı araştırmam gerekecek çünkü yakın zamanda 1300’lü yıllara kadar uzanan ve günümüze de değinen, beni çok heyecanlandıran bir filmde rol alacağım” açıklamasında bulundu.

Sinema filmi için binicilik dersleri aldığını ifade eden güzel oyuncu, “Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Hüseyin Kara ile birlikte eşinin memleketi Rize’ye giden May, “Yaylaları gezdik ve bol bol böğürtlen yedim. Kayınvalidem ve sahiplendiğimiz köpeğimiz ile hasret giderdim. Çok iyi geldi bana. Rize harika bir şehir” ifadelerini kullandı.

Son günlerde adını her yerde duyup gördüğümüz ‘Barbie’ akımı hakkında da konuşan Jessica May, “Filmi izlemedim. İzlemek istiyorum. Çocukluğumun bir parçası. Ben de çok oynamıştım ama Barbie akımına pozitif bakmıyorum. Kıyafet ve güzellik algısı üzerine kurulan bu akım benim dikkatimi çekmiyor” şeklinde konuştu.