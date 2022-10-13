Yıldızlararası, Marslı ve Duyguların Rengi gibi bir çok yapımda rol alıp tanınan Oscar Ödüllü ABD’li ünlü oyuncu Jessica Chastain, İtalyan lüks moda markası Gucci için kamera karşısına geçti. Gucci mücevherlerinin marka elçisi olan ünlü oyuncu, markanın yeni saat kampanyası için poz verdi. Fotoğrafçılığını Mert Alaş ve Marcus Piggot’un yaptığı kampanyada yeni imajıyla dikkat çeken Chastain, saten kıyafetleri ve kakül kesimiyle retro görüntülerin yer aldığı kısa bir filmde de oynadı.

Ünlü oyuncunun, modern mimariden esinlenerek yaratılan zamansız tasarımlar sunan Gucci’nin 25H koleksiyonundan fotoğrafları..

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