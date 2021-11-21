Jennifer Lopez’li ‘Benimle Evlen’ filminden Türkçe altyazılı fragman geldi

Jennifer Lopez ve Owen Wilson’un başrolde yer aldığı sinema filmi ‘Evlen Benimle’nin, Türkçe altyazılı fragmanı yayınlandı. Film, birbirlerini hiç tanımayan pop yıldızı Kat Valdez ile Charlie Gilbert’in ani bir kararla evlenmesinin ardından, başlarından geçen hikayeyi anlatıyor.

Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Bastian ile büyük bir konser verip tüm hayranlarının gözü önünde evlenmeyi planlayan Kat, sahneye çıkmadan hemen önce aldatıldığını öğrenir. Yaşadığı üzüntü ve kızgınlık duygusu ile sahneye çıkan Kat, seyircilerin arasında “Evlen Benimle’ yazılı pankart tutan Charlie Gilbert ile aniden evlenme kararı alır. O an orda olan Charlie ise, sadece kızın ısrarı üzerine konsere gelmiş bekar bir matematik öğretmenidir. İki yabancı olarak evlenen Kat Valdez (Jennifer Lopez) ile Charlie Gilbert’in (Owen Nilsen), sürpriz bir şekilde yaşamaya başladığı aşk hikayesinin anlatıldığı filmin, 14 Şubat 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.