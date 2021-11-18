Jennifer Lopez’in yeni filminin ilk fragmanı yayınlandı

Jennifer Lopez‘in başrolünde yer aldığı ‘Marry Me‘ isimli filmin resmi fragmanı yayınlandı.

Marry Me filminin konusu nedir?

Jennifer Lopez ve Owen Wilson’ın başrolü paylaştığı Marry Me filmi, rock yıldızı olan nişanlısıyla Madison Square Garden’da evlenecek olan bir pop yıldızını konu alıyor. Düğün gerçekleşmek üzereyken nişanlısının asistanıyla onu aldattığını öğrenen pop yıldızı sahnede kalp krizi geçirir ve ardından kalabalık arasından rastgele biriyle evlenme kararı alır.