Jennifer Lopez’in güzel fiziğinin sırrı ortaya çıktı!

52 yaşında yıldız şarkıcı’nın taş çıkartan fit fiziğinin kaynağı belli oldu.

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, yaptığı bir röportajda Lopez’in son derece yoğun ve yüksek enerjili fitness planını hazırladığını anlattı.

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör-öğrenci uyumuna değindi.

David Kirsch, her müşterinin bireysel, fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının iyice anlaşılması gerektiğini söyledi.

J.Lopez’in durumuna göre, çok daha yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyleyen Kirsch: “Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç bacak ve poponuz için harika bir plan bu. Lopez’in Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Antremanlarımızı çok yoğun geçiyor ve bunu çok ciddiye alıyor Jennifer, bu da benim gibi biri için heyecan verici oluyor.” ifadelerini kullandı.

Jennifer Lopez‘in antrenörü David Kirsch‘in instagramın’da paylaştığı video;