Jennifer Lopez’in şarkıcı eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony, bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira ile nişanlandı.

İkili, nişanlandıklarını önceki gün Miami’de basın mensuplarının karşısına çıkarak doğruladı.

Mutluluklarını ilan eden çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Anthony’nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu öğrenildi.

İkincilik tacını takmıştı

Ferreira, geçtiğimiz yıl aralık ayında İsrail’de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay’ı temsil etmiş ve Hindistan’ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu’nun ardından ikincilik tacını takmıştı.