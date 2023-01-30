Bir dönem ünlüler dünyasının en gözde çiftleri arasında gösterilen Jennifer Lopez ve Marc Anthony 2015 yılında evliliklerini noktalamışlardı. Max ve Emme adında ikiz çocukları olan ikiliden Marc Anthony geçtiğimiz sene yaşadığı kainat güzeli Nadia Ferreira aşkla yeniden gündeme gelmişti. Anthony, dün akşam ünlü model Nadia Ferreira dünya evine girdi.

Perez Sanat Müzesi’nde gerçekleşen düğünün Maluma, Lin Manuel Miranda, Salma Hayek ve Luis Fonsi gibi ünlü konukları olduğu öğrenildi. Ferreira’nın ışıltılı bir gelinlik giymeyi tercih ettiği görüldü. Marc Anthony’nin yakın arkadaşı David Beckham ile eşi Victoria Beckham’ın da düğünün davetlileri arasında olduğu belirtildi.

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