Son yıllarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez’in yeni albümüne sayılı gün kaldı. Lopez’in 9. stüdyo albümü 16 Şubat’ta dinleyici ile buluşacak. Lopez, 2002’de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan This Is Me… Then’in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne This Is Me… Now adını verdi.

54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez “Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim” dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir “koleksiyon parçası” niteliği taşıyacağını söyledi.

Lopez sözlerine “Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim” diye devam etti.