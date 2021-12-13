Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, oyuncu sevgilisi Ben Affleck‘in yeni filminin galasında görüntülendi. Sevgilisiyle birlikte kameralara poz veren ünlü şarkıcı, giydiği elbiseyle de herkesi büyüledi.

Başrolünde Ben Affleck‘in yer aldığı, yönetmenliğini George Clooney‘nin yaptığı ‘The Tender Bar‘ adlı filmin galası geçtiğimiz gün düzenlendi. Filmin başrol oyuncusu Ben Affleck, Hollywood‘daki TCL Çin Tiyatrosu‘nda yapılan galaya sevgilisi Jennifer Lopez‘le katıldı.

Tasarımı modacı Elie Saab‘a ait buz mavisi bir elbise giyen Jennifer Lopez, kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Ünlü şarkıcının sevgilisine aşk dolu bakışları da kameralara yansıdı.

17 Aralık’ta Los Angeles ve New York sinemalarında vizyona girecek olan ‘The Tender Bar‘ filmi, 22 Aralık’ta ABD genelinde gösterime girecek. Film ayrıca 7 Ocak’ta da Amazon Prime’da yayınlanacak.