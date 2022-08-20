Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas’ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.

Lopez ve Affleck’in üç gün sürecek olan düğünü beklenmedik bir kaza nedeniyle hastanede başladı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck’e ait Georgia’da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı.

İlk duyulan haberlere göre; Affleck ya da Lopez’in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck’in annesi Christopher Anne Boldt’un geçirdiği kazaydı. Boldt’un oğluna ait malikanede düştüğü ve bacağından yaralandığı öğrenildi.

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