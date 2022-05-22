Netflix yapımı olarak karşımıza çıkacak olan ‘Jennifer Lopez: Halftime’, isminden de anlaşılacağı üzere 52 yaşındaki Amerikalı şarkıcının 2022 yılında gerçekleşen Super Bowl devre arası gösterisini konu ediniyor. Lopez’in bu gösteride sergilediği etkileyici performansına giden yolda harcadığı emeğe, çalışma azmine, kan, ter ve gözyaşlarına odaklanan belgesel 14 Haziran tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Bu yapım aynı zamanda Jennifer Lopez’in, kariyerinin ikinci yarısı olarak gördüğü kısmı da anlatacak.