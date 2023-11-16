Hit şarkıları ve sahne şovlarıyla sık sık gündeme gelen Jennifer Lopez, özellikle dans performanslarıyla herkesi büyülüyor. Sahne disipliniyle bilinen Jennifer Lopez, her yeni sahnesinde dansçılarıyla yeni şovlar yapıyor. Son iddialara göre Jennifer Lopez başak burcu dansçılarla asla sahneye çıkmıyor!

Daha önce Glee adlı dizide yer alan ve Beyonce’un dansçılarından olan Morris, katıldığı bir podcastte Jennifer Lopez’in sahne şovu için dans seçmelerine katıldığı anısını anlattı.

“Aranızda başak burcu olan var mı?”

Jennifer Lopez’in dansçı seçimlerinde yetenekten ziyade astrolojik olarak karar verdiğini belirten Morris, Lopez’in ‘başak’ burcu olan dansçılarla asla sahne almadığını söyledi.

Lopez’in tüm dansçıların performanslarını izledikten sonra onlarla tanışmak için kulise geldiğini söyleyen Morris, daha sonra aralarında çok başarılı olanlar olmasına aldırmadan bir genelleme yaptığını belirtti. İddialara göre Lopez, dansçılara hitaben ‘aranızda başak burcu olan var mı?’ diye sordu ve elini kaldıranlardan özür dileyerek devam edemeyeceklerini belirtti.

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