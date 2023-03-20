Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, Revolve markası ile iş birliği yaptığı 16 parçalık özel bir ayakkabı koleksiyonuyla ayakkabı dünyasına geri döndü. Daha önce Giuseppe Zanotti ve Designer Brands iş birlikleriyle ayakkabı dünyasına giren Jennifer Lopez, bu kez Revolve markasıyla çok konuşulacak bir koleksiyon hazırladı.

Ayakkabı ve bot koleksiyonu hazırlayan Lopez, kült takipçileriyle markanın müşterilerini bir araya getiren ve sahip olunması gereken bir kapsül sunuyor. Saten, deri ve süet gibi malzemelerin bir bütünü olarak tasarlanmış koleksiyon, kristallerle süslenmiş Calle çizme ve gümüş renkli Beverly platform topuğuyla göz alıyor.

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